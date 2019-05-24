تطورات جديدة في قضية فقدان الطيار السعودي عبد الله الشريف

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

مرت 7 أيام على فقدان فقدان الاتصال بالطيار السعودي عبد الله الشريف، عندما خرج برحلة تدريبية برفقة طيار فلبيني.

وأفادت تقارير عربية بأن السلطات الفلبينية لا تزال عاجزة عن إيجاد الطائرة أو تقديم أي معلومة عنها حتى الآن.

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واختفت طائرة تدريب فلبينية منذ الجمعة الماضية، وعلى متنها طيار فلبيني، وآخر سعودي تحت التدريب، في منطقة أوكسيدنتال ميندورو الفلبينية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية أن طائرة التدريب ذات محركين، وأقلعت عند الثامنة والنصف من صباح يوم الجمعة من مطار سان سان خوسيه في مدينة سان خوسيه في أوكسيدنتال ميندورو، واختفت منذ ذلك الوقت.

وذكر التقرير أن الطائرة التي تشغلها شركة أورينت للطيران شوهدت آخر مرة على بُعد 16 ميلاً بحريًّا جنوب مدينة سان خوسيه.

وبدأت ثلاث فِرق من القوات الجوية الفلبينية والبحرية الفلبينية وحرس السواحل الفلبيني عمليات البحث والإنقاذ. ولم تسفر عمليات البحث عن أية معلومات حول الطائرة أو الطيارين.