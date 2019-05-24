الان تتابع أمير الباحة يتكفل بسداد 34 ألف ريال “مديونية” أرملة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 51 دقيقة - 9:39 م, 24 مايو 2019 م التعليقات: 0 تكفل أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بسداد مبلغ 34 ألف ريال (مديونية) أرملة لديها بنت مطلقة و (ابن متقاعد من إمارة الباحة) بسبب إصابته بجلطة مزمنة.

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