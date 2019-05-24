شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير تضبط أكثر 1500عبوة من المواد الغذائية الفاسدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

ضبطت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير إحدى مركبات النقل وذلك بعد الاشتباه بحمولتها .وجاء ضبط المركبة بعد متابعة تحركاتها بمدينة أبها ، وإيقافها لتفتيش حمولتها من قبل مراقبي الامانة ، ليتبين بأن المركبة محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة

حيث ضبطت فرق الرقابة اكثر من 1.592 عبوة من المواد الغذائية و نحو 413 كجم من البهارات والأعشاب منتهية الصلاحية ، وغير صالحة للاستخدام الادمي وذلك بعد فحصها والتأكد منها، وتم حينها مصادرة الحمولة وإتلاف كامل المضبوطات من الأغذية مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها في مثل هذه الحالات حيث تأتي هذه الجهود للحملات الرقابية المكثفة ضمن برنامج حملة الرقابة البلدية و التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا على كافة أمانات المملكة .

وأكدت أمانة منطقة عسير حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان منطقة عسير، وذلك بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بعدم التهاون في تطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية بحق المخالفين حرصاً على حماية المستهلكين من حالات التسمم الغذائي ووقايتهم من عدوى الأمراض التي قد تنتقل عن طريق تناول الغذاء الغير آمن وحرصاً على تأمين الامداد الغذائي السليم لرفع المستوى الصحي، فيما دعت أمانة عسير الابلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية أو عن طريق خدمة 940 والتي تعمل على مدار اليوم.