شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: ندعم السعودية في مواجهة التهديدات الحوثية الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكّد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو دعم الخرطوم للرياض في مواجهة «التهديدات والاعتداءات» الإيرانية.

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وقال دقلو الشهير بـ«حميدتي» في بيان أصدره المجلس العسكري في الخرطوم، اليوم (الجمعة)، إنّ «السودان يقف مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والمليشيات الحوثية».

كما أعلن «أنّ القوات السودانية ستظلّ موجودة وباقية في السعودية واليمن».

وبحسب بيان المجلس العسكري فإنّ الغرض من زيارة حميدتي هو «تقديم الشكر للمملكة (...) لما قدّمته من دعم اقتصادي يؤمّن متطلّبات الحياة المعيشية للشعب السوداني، وهو ما أعلن عنه في الفترة السابقة فضلاً عن دعمها السياسي للمجلس للمساهمة في الوصول إلى حلّ سريع للمشكلات العالقة».