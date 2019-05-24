نائب أمير الجوف يوجه بوضع ساعة العد التنازلي على المشاريع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بوضع الساعة الرقمية لكل مشروع ينفذ، بحيث توضح هذه الساعة مواعيد انتهاء المشروعات الخدمية، خاصة تلك التي تهم المواطن بالدرجة الأولى.

وأشار نائب أمير الجوف الانتباه إلى أن هذه الخطوة تأتي من مبدأ تحقيق الشفافية، واستشعار المسؤولين بأهمية متابعة المشروعات والتأكيد على المقاولين بسرعة إنجازها في أوقاتها المحددة ووفق برنامجها الزمني، كما أنها تشرك المواطنين في الرقابة على تنفيذ المشروعات الحكومية ووقت الانتهاء منها.

وأكد نائب أمير منطقة الجوف أن إمارة المنطقة ستسعى جاهدة لدعم الجهة المختصة عن المشروع المتعثر وتذليل العقبات أمام تنفيذه.