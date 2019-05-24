، "باولو دياز" محترف "الأهلي" يبلغ الإدارة بطلب فسخ التعاقد ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن محترف الأهلي الحالي، المدافع التشيلي باولو دياز قد اتصل بإدارة ناديه طالباً الرحيل بسبب المشاكل المادية في النادي، إضافة لرغبته في الانتقال لصالح فريق ريفربليت الأرجنتيني الذي بات على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى صفوفه بحسب وسائل الإعلام هناك.
وسبق وأعلنت إدارة ريفربليت عن رغبتها في شراء بطاقة اللاعب أو إعارته إليها لكن إدارة النادي الأرجنتيني تفاجأت بمطالب مادية مرتفعة، إذ وافقت إدارة الأهلي على رحيله وقتها نظير 10 ملايين يورو.
وانضم المدافع التشيلي للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي كأغلى مدافع في الدوري السعودي، إذ بلغت قيمة انتقاله للنادي نحو 7 ملايين يورو، وفي حال رحيل اللاعب وانضمامه لنادي ريفربليت فسيكون ثاني نادٍ أرجنتيني يلعب له بعد نادي سان لورينزو.
"باولو دياز" محترف "الأهلي" يبلغ الإدارة بطلب فسخ التعاقدمحمد السيّد الخليج 365 2019-05-24
كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن محترف الأهلي الحالي، المدافع التشيلي باولو دياز قد اتصل بإدارة ناديه طالباً الرحيل بسبب المشاكل المادية في النادي، إضافة لرغبته في الانتقال لصالح فريق ريفربليت الأرجنتيني الذي بات على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى صفوفه بحسب وسائل الإعلام هناك.
وسبق وأعلنت إدارة ريفربليت عن رغبتها في شراء بطاقة اللاعب أو إعارته إليها لكن إدارة النادي الأرجنتيني تفاجأت بمطالب مادية مرتفعة، إذ وافقت إدارة الأهلي على رحيله وقتها نظير 10 ملايين يورو.
وانضم المدافع التشيلي للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي كأغلى مدافع في الدوري السعودي، إذ بلغت قيمة انتقاله للنادي نحو 7 ملايين يورو، وفي حال رحيل اللاعب وانضمامه لنادي ريفربليت فسيكون ثاني نادٍ أرجنتيني يلعب له بعد نادي سان لورينزو.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
09:49 PM
كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن محترف الأهلي الحالي، المدافع التشيلي باولو دياز قد اتصل بإدارة ناديه طالباً الرحيل بسبب المشاكل المادية في النادي، إضافة لرغبته في الانتقال لصالح فريق ريفربليت الأرجنتيني الذي بات على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى صفوفه بحسب وسائل الإعلام هناك.
وسبق وأعلنت إدارة ريفربليت عن رغبتها في شراء بطاقة اللاعب أو إعارته إليها لكن إدارة النادي الأرجنتيني تفاجأت بمطالب مادية مرتفعة، إذ وافقت إدارة الأهلي على رحيله وقتها نظير 10 ملايين يورو.
وانضم المدافع التشيلي للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي كأغلى مدافع في الدوري السعودي، إذ بلغت قيمة انتقاله للنادي نحو 7 ملايين يورو، وفي حال رحيل اللاعب وانضمامه لنادي ريفربليت فسيكون ثاني نادٍ أرجنتيني يلعب له بعد نادي سان لورينزو.
، "باولو دياز" محترف "الأهلي" يبلغ الإدارة بطلب فسخ التعاقد ،
المصدر : الخليج 365
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