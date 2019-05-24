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متابعات: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه سيرسل نحو 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط أغلبها في إطار إجراءات وقائية في ظل تصاعد التوتر مع إيران، مضيفًا بأن الانتشار سيتضمن عددًا صغيرًا نسبيًا من القوات.
وفي هذا الإطار قال مصدران طلبا عدم ذكر اسميهما لوكالة رويترز اليوم إن القوات ستساهم في تعزيز الدفاعات الأمريكية في المنطقة وستشمل مهندسين.
بعد التوتر مع إيران.."ترامب": سنرسل 1500 جندي إضافي إلى المنطقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-24
متابعات: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه سيرسل نحو 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط أغلبها في إطار إجراءات وقائية في ظل تصاعد التوتر مع إيران، مضيفًا بأن الانتشار سيتضمن عددًا صغيرًا نسبيًا من القوات.
وفي هذا الإطار قال مصدران طلبا عدم ذكر اسميهما لوكالة رويترز اليوم إن القوات ستساهم في تعزيز الدفاعات الأمريكية في المنطقة وستشمل مهندسين.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
09:24 PM
الانتشار سيتضمن عددًا صغيرًا نسبيًا من القوات
متابعات: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه سيرسل نحو 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط أغلبها في إطار إجراءات وقائية في ظل تصاعد التوتر مع إيران، مضيفًا بأن الانتشار سيتضمن عددًا صغيرًا نسبيًا من القوات.
وفي هذا الإطار قال مصدران طلبا عدم ذكر اسميهما لوكالة رويترز اليوم إن القوات ستساهم في تعزيز الدفاعات الأمريكية في المنطقة وستشمل مهندسين.
، بعد التوتر مع إيران.."ترامب": سنرسل 1500 جندي إضافي إلى المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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