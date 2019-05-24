، "الإعلاميين السعوديين" يحتفي بمنسوبيه في حفل سحور بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقام البنك الأهلي بالتعاون مع نادي الإعلاميين السعوديين مساء أمس الخميس حفل السحور السنوي، والذي شهد حضور عدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام، بينهم الشاعر والكاتب الدكتور صالح الشادي.

وعبر أمين عام نادي الإعلاميين السعوديين أحمد آل عثمان عن شكره للبنك الأهلي الشريك الإستراتيجي للنادي مثمنًا مبادرته السنوية لاحتضان ورعاية هذا التجمع الإعلامي الكبير، الذي يضم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات في منطقة مكة المكرمة.

ونوه آل عثمان بأهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع زملاء وزميلات المهنة على مائدة واحدة يتداولون من خلالها أحدث المستجدات في المجال الإعلامي.