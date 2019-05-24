محمد بن مسعود - الدمام - "الثبيتي" يوكد على الدور الكبير والرئيس لهنّ في تطوير العملية التعليمية اعتمد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، حركة القيادة المدرسية "بنات" للعام الدراسي القادم "١٤٤٠/ ١٤٤١هـ"، بمدارس تعليم القريات. وأكد "الثبيتي" على الدور الكبير والرئيس لقائدات المدارس في تطوير العملية التعليمية ورفع المستوى التحصيلي ونواتج التعلم لدى الطالبات، متمنيًا للمكلّفات بقيادة المدارس التوفيق والسداد. بالأسماء.. تعليم القريات يصدر حركة القيادة لمدارس البنات للعام المقبل Advertisements عبدالرحمن العازمي الخليج 365 2019-05-24 اعتمد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، حركة القيادة المدرسية "بنات" للعام الدراسي القادم "١٤٤٠/ ١٤٤١هـ"، بمدارس تعليم القريات. وأكد "الثبيتي" على الدور الكبير والرئيس لقائدات المدارس في تطوير العملية التعليمية ورفع المستوى التحصيلي ونواتج التعلم لدى الطالبات، متمنيًا للمكلّفات بقيادة المدارس التوفيق والسداد. 24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440 09:13 PM "الثبيتي" يوكد على الدور الكبير والرئيس لهنّ في تطوير العملية التعليمية "الثبيتي" يوكد على الدور الكبير والرئيس لهنّ في تطوير العملية التعليمية اعتمد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، حركة القيادة المدرسية "بنات" للعام الدراسي القادم "١٤٤٠/ ١٤٤١هـ"، بمدارس تعليم القريات. وأكد "الثبيتي" على الدور الكبير والرئيس لقائدات المدارس في تطوير العملية التعليمية ورفع المستوى التحصيلي ونواتج التعلم لدى الطالبات، متمنيًا للمكلّفات بقيادة المدارس التوفيق والسداد. ، بالأسماء.. تعليم القريات يصدر حركة القيادة لمدارس البنات للعام المقبل ،

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