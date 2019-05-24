الكلباني: استوصوا بالنساء لهذه الأسباب

2019-05-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد الشيخ عادل الكلباني على ضرورة إحسان الرجل إلى امرأته، مدللًا على قوله بأحاديث نبوية صحيحة.

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وقال الكلباني: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري.. إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها، كسرتها وكسرها طلاقها. رواه مسلم.

وأضاف في سياق آخر: إذا سهل عليك إنفاق ألف في متعة وثقل عليك في صدقة فراجع نفسك في ضوء {ولا ينفقون إلا وهم كارهون}.