توجيه بوضع ساعة عد تنازلي لمشاريع الجوف 

2019-05-24

متابعات الخليج 365 - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف، بوضع الساعة الرقميَّة لكل مشروع يتم تنفيذه، بحيث تُوضَّح هذه الساعة مواعيد انتهاء المشروعات الخدميَّة، وخاصَّة تلك التي تهم المُواطن بالدرجة الأولى.

وأشار سمو نائب أمير الجوف الانتباه إلى أن هذه الخطوة تأتي من مبدأ تحقيق الشفافية، واستشعار المسؤولين بأهميَّة مُتابعة المشروعات والتأكيد على المقاولين بسرعة إنجازها في أوقاتها المُحدَّدة ووفق برنامجها الزمني, كما أنها تُشرك المُواطنين في الرقابة على تنفيذ المشروعات الحكوميَّة ووقت الانتهاء منها.

وأكد سمو نائب أمير منطقة الجوف أن إمارة المنطقة ستسعى جاهدة لدعم الجهة المختصة عن المشروع المتعثر وتذليل العقبات أمام تنفيذه.