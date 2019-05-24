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أمريكا ترسل 1500 جندي إلى الشرق الأوسط مع صواريخ باتريوت
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرسل 1500 جندي إلى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف ترامب أنه سيتم نشر هذه القوات “لأغراض وقائية”، حسب ما نقلت “رويترز”.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: إن 600 من بين الـ1500 جندي الذين أعلن ترامب عن إرسالهم للشرق الأوسط موجودون أصلًا في المنطقة، حيث سيتم نشر 900 جندي جديد، بينما سيتم تمديد بقاء 600 موجودين في المنطقة.
وأكد البنتاجون أن القوات الإضافية تضم أفرادًا لإدارة بطاريات صواريخ باتريوت وطائرات الاستطلاع ومهندسين.
وقال مسؤولون أمريكيون: إن إدارة ترامب أبلغت الكونجرس بهذه الخطوة، بعد اجتماع عقد في البيت الأبيض، الخميس، لمناقشة مقترحات وزارة الدفاع “البنتاجون” الخاصة بتعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
وأشار مسؤولون في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى أن مخططي “البنتاجون” يصيغون خططًا قد تتضمن إرسال ما يصل إلى عشرة آلاف جندي إضافي إلى المنطقة.
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