إدارة ترامب تتجاوز الكونجرس وتوافق على بيع أسلحة للمملكة

2019-05-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوزت الكونجرس ووافقت على بيع أسلحة إلى المملكة.

وكشف عدد من أعضاء الكونجرس في وقت سابق، عزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح المملكة مجموعة أكبر وأكثر تطورًا من الأسلحة؛ بسبب التهديدات التي تمثلها إيران في الوقت الحالي على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

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وقال السيناتور كريس مورفي، أمس الأول الأربعاء: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يمتثل لقرار الكونجرس بوقف مبيعات الأسلحة للمملكة لعدة أشهر، مشيرًا إلى أن ترامب قد يلجأ لذلك بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى الأنشطة الإرهابية التي تنفذها إيران بين الحين والآخر.

وقال مساعدون في الكونجرس: إن هناك أحكامًا من قانون الحدّ من الأسلحة، الذي يضع قواعد لمعاملاتها الدولية، تسمح للرئيس بالموافقة على البيع دون مراجعة الكونجرس في حالة الطوارئ الوطنية.

وفي هذه الحالة، قالوا إن: الرئيس ترامب سوف يشير إلى التوترات المتزايدة مع إيران من أجل توفير المزيد من المعدات العسكرية للسعودية، والتي يعتبرها شريكًا أمريكيًّا مهمًّا في المنطقة.

ولم يتضح ما هي المعدات التي سيتم بيعها إلى المملكة أو متى يمكن المضي قُدمًا في أي عملية بيع.