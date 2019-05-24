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وضع مقدمة الشاحن في فمه فأزهق روحه
متابعات الخليج 365 - متابعة
لقي طفل صغير مصرعه بعد وضع مقدمة شاحن هاتف في فمه وهو لا يزال موصولًا بالكهرباء.
وبحسب موقع “ذا صن”، كان الطفل يلعب بمفرده في منزل في جهانجيراباد بالهند عندما وقع الحادث المؤلم، حيث سافر الطفل مع والدته إلى الجنوب لزيارة أقاربه، وتركته يلعب بمفرده.
وكشف الموقع أن والدة الطفل أزالت الهاتف من الشاحن ونسيت سحبه من المقبس، وعندما لاحظ الطفل الشاحن وضعه في فمه، بحسب ما نقلت البيان الإماراتية.
وقالت تقارير محلية: إن الطفل تم نقله إلى المستشفى بعد صعقه بالكهرباء، لكن تم إعلان وفاته فور وصوله.
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