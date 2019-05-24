2019-05-24

سعد البازعي عن لقاء الأمير محمد بن سلمان بالمثقفين: الحوار كان رائعًا ومثرٍيًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أستاذ آداب اللغة الإنجليزية بجامعة الملك سعود سعد البازعي، أنه قال لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه بالمثقفين، أمس الخميس، في محافظة جدة البلد: إن مبادرات وزارة الثقافة رائعة وستحقق الكثير.

وتابع البازعي أنه قال لولي العهد أيضًا: إنه يتطلع إلى اضطلاع الوزارة بمشاريع ثقافية كبرى تتجاوز حدود الوطن إلى الثقافة العربية والعالمية على النحو الذي يليق بمكانة المملكة ودورها التاريخي في تطور الثقافة العربية الإسلامية والمنجز الحضاري الإنساني.

Advertisements

وقال: تشرفت مع عدد من الكتاب والمعنيين بالشأن الثقافي، المسرحي والتشكيلي والموسيقي وغيره، بلقاء ولي العهد، وكان الحوار رائعًا بما تضمنه من حوار مثرٍ حول هموم الوطن وتطلعاته نحو المزيد من العطاء، ولاحظ الجميع حرصه على دعم الثقافة والاستماع إلى وجهات نظر الحضور.

والتقى الأمير محمد بن سلمان مجموعة من المثقفين السعوديين، وجرى خلال اللقاء النقاش حول مستقبل الثقافة السعودية على ضوء رؤية المملكة 2030، مثمنًا الجهد الذي يبذله المثقفون السعوديون باختلاف مشاربهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم، مشددًا على الأهمية المحورية للثقافة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي تحسين جودة الحياة، ودورها في حفظ الهوية والتاريخ وفي التعبير عن التنوع الحضاري الغني الذي تحظى به المملكة، وإسهاماتها في مد جسور التواصل المعرفي والإنساني مع الحضارات والدول الأخرى.

وحضر اللقاء نخبة من المثقفين السعوديين يمثلون القطاعات الستة عشر التي تدعمها وزارة الثقافة في رؤيتها وتوجهاتها.