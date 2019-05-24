التعليم: التعديل على رغبات المتقدمين لشغل الوظائف متاح حتى نهاية التقديم

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

أكدت وزارة التعليم على لسان متحدثها مبارك العصيمي أنه يجب على المتقدمين لشغل الوظائف عند اختيار الرغبات المكانية اختيار الإدارات التي يوجد فيها احتياج يتفق مع مرحلة مؤهلك ومع اختبار قياس المطلوب له، وفق المحدد في دليل التخصصات التعليمية.

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‏وأضافت أن التعديل على الرغبات المكانية متاح حتى نهاية فترة التقديم.

كما نبهت الوزارة أن التقديم على الوظائف المطروحة متاح (24) ساعة حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 1440/9/23هـ الساعة الرابعة عصراً.

ودعتهم ل‏تجنَّبْ أوقات الذروة علما بأنه لا توجد أفضلية أو فرق للتسجيل المبكر.