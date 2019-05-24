الان تتابع للمرة الثانية.. إبعاد وسيم يوسف من السعودية قبل ظهوره التلفزيوني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
فوجئ متابعو برنامج “الليوان” الحواري باعتذار الداعية وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد الكبير، عن المشاركة في حلقة اليوم الجمعة.
وقال “يوسف”، في بيان مقتضب: ”لظرفٍ طارئ جداً؛ أتوجّه الآن من الرياض إلى أبوظبي، وأعتذر من المحبين عن حلقة #وسيم_يوسف_في_ليوان_المديفر أستودعكم الله”.
وكان برنامج “الليوان”، المذاع على قناة روتانا خليجية، أعلن أن وسيم يوسف يحل ضيفا بحلقة مساء اليوم (الجمعة) مع عبدالله المديفر، قبل أن يعلن الضيف اعتذاره لظرف لم يوضحه.
ومنع وسيم يوسف في مطلع عام 2016 من إقامة محاضرة كانت ستقام في ندوة سعود المريبض الثقافية بالرياض، ولم يزر السعودية بعدها.
يذكر أن وسيم يوسف له فتاوى كثيرة مثيرة للجدل، إضافة إلى آراءه وتصريحاته، والتي كان آخرها تشكيكه في كتاب “صحيح البخاري”.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية.. إبعاد وسيم يوسف من السعودية قبل ظهوره التلفزيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.