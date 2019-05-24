شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: نقل مجسم ميدان الفلك لاستكمال مشروع جسر صاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت أمانة محافظة جدة، أنه جرى فجر اليوم (الجمعة) فك ونقل مجسم ميدان الفلك ضمن مراحل مشروع تنفيد جسر شارع صاري تقاطع طريق الملك فهد، تمهيداً لاستكمال أعمال تنفيذ الجسر. وأكدت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه سيتم إعادة المجسم لاحقاً في موقعه الجديد بمنطقة التقاطع.



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