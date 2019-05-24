السعودية | إدارة ترمب تتجاوز الكونغرس وتوافق على بيع أسلحة للسعودية

شكرا لقرائتكم إدارة ترمب تتجاوز الكونغرس وتوافق على بيع أسلحة للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنها أبلغت الكونغرس بأنها ستتجاوزه للموافقة على بيع أسلحة للسعودية.

وتستعدّ الإدارة الأميركية لبيع أسلحة بقيمة نحو 7 مليارات دولار للسعودية والإمارات.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، دفع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ومسؤولون كبار آخرون الإدارة الأميركية للجوء إلى بندٍ يتعلق بحالات الطوارئ في قانون الأسلحة، يُتيح لترمب منع الكونغرس من تجميد هذه المبيعات المعلّقة حالياً.

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وقال السيناتور بوب مينينديز، أرفع عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن الكونغرس أبلِغ اليوم الجمعة أن الإدارة أصدرت إعلاناً طارئاً، يسمح لها ببيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات وغيرهما، بالرغم من اعتراضات داخل الكونغرس على ذلك.

وتتمتع وزارة الخارجية بسلطة الاعتراض على الإعلان الوارد في قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

وبحسب القانون يجب على الإدارة إبلاغ الكونغرس عن أي مبيعات أسلحة محتملة، ما يمنح المجلس فرصة لوقف المبيعات، غير أن القانون يتيح أيضا للرئيس تجاهل عملية المراجعة عبر إعلان الطوارئ، والذي يتطلب القيام بمبيعات "من أجل مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".