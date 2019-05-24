، نائب أمير الجوف يوجه بوضع ساعة العد التنازلي على المشاريع ،

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وجه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بوضع الساعة الرقميَّة لكل مشروع يتم تنفيذه، بحيث تُوضَّح هذه الساعة مواعيد انتهاء المشروعات الخدميَّة، وخاصَّة تلك التي تهم المواطن بالدرجة الأولى.
وأشار نائب أمير الجوف إلى أن هذه الخطوة تأتي من مبدأ تحقيق الشفافية، واستشعار المسؤولين بأهميَّة متابعة المشروعات والتأكيد على المقاولين بسرعة إنجازها في أوقاتها المحدَّدة ووفق برنامجها الزمني, كما أنها تشرك المواطنين في الرقابة على تنفيذ المشروعات الحكوميَّة ووقت الانتهاء منها.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن فهد أن إمارة المنطقة ستسعى جاهدة لدعم الجهة المختصة عن المشروع المتعثر وتذليل العقبات أمام تنفيذه.
نائب أمير الجوف يوجه بوضع ساعة العد التنازلي على المشاريعوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-24
وجه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بوضع الساعة الرقميَّة لكل مشروع يتم تنفيذه، بحيث تُوضَّح هذه الساعة مواعيد انتهاء المشروعات الخدميَّة، وخاصَّة تلك التي تهم المواطن بالدرجة الأولى.
وأشار نائب أمير الجوف إلى أن هذه الخطوة تأتي من مبدأ تحقيق الشفافية، واستشعار المسؤولين بأهميَّة متابعة المشروعات والتأكيد على المقاولين بسرعة إنجازها في أوقاتها المحدَّدة ووفق برنامجها الزمني, كما أنها تشرك المواطنين في الرقابة على تنفيذ المشروعات الحكوميَّة ووقت الانتهاء منها.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن فهد أن إمارة المنطقة ستسعى جاهدة لدعم الجهة المختصة عن المشروع المتعثر وتذليل العقبات أمام تنفيذه.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
08:47 PM
لتحقيق الشفافية واستشعار أهمية متابعتها والتأكيد على المقاولين بسرعة إنجازها
وجه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بوضع الساعة الرقميَّة لكل مشروع يتم تنفيذه، بحيث تُوضَّح هذه الساعة مواعيد انتهاء المشروعات الخدميَّة، وخاصَّة تلك التي تهم المواطن بالدرجة الأولى.
وأشار نائب أمير الجوف إلى أن هذه الخطوة تأتي من مبدأ تحقيق الشفافية، واستشعار المسؤولين بأهميَّة متابعة المشروعات والتأكيد على المقاولين بسرعة إنجازها في أوقاتها المحدَّدة ووفق برنامجها الزمني, كما أنها تشرك المواطنين في الرقابة على تنفيذ المشروعات الحكوميَّة ووقت الانتهاء منها.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن فهد أن إمارة المنطقة ستسعى جاهدة لدعم الجهة المختصة عن المشروع المتعثر وتذليل العقبات أمام تنفيذه.
، نائب أمير الجوف يوجه بوضع ساعة العد التنازلي على المشاريع ،
المصدر : الخليج 365
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