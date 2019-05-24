، محافظ صامطة يرعى حفل تكريم المنسقين الإعلاميين بمدارس الحد الجنوبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة تحقيق المكتب المركز الأول على مستوى مكاتب التعليم بالمملكة

رعى محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، حفل تكريم المنسقين الإعلاميين بمدارس مكتب التعليم بصامطة بالحد الجنوبي، والذي نظمته وحدة العلاقات العامة والإعلام مساء أمس الخميس في قصر امتنان للاحتفالات بالركوبة، بمناسبة تحقيق المكتب المركز الأول في الرصد والتوثيق في الملف الإعلامي بوزارة التعليم على مستوى مكاتب التعليم بالمملكة.

وخلال الحفل ألقى مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق الصميلي، كلمة نوه فيها إلى رعاية محافظ صامطة للحفل، موجهاً شكره للجميع ولمشرف وحدة العلاقات العامة والإعلام بالمكتب حسن المهجري، ولجميع منسقي المدارس؛ على جهودهم الكبيرة التي أثمرت حصول المكتب على المركز الأول على مستوى مكاتب التعليم بالمملكة، مؤكداً استحقاقهم لهذا الفوز الذي جاء نتيجة جهودهم وأدائهم المتميز.

بعد ذلك ألقى مشرف العلاقات العامة والإعلام بمكتب تعليم صامطة حسن عواجي المهجري، كلمة؛ أوضح من خلالها دعم القيادة الطموحة والفاعلة والمنجزة للمكتب وإدارته، والتي ساهمت في تحقيق عدد من المنجزات على مستوى المنطقة والمملكة ودول الخليج؛ ومنها تحقيق المكتب المركز الأول على مستوى المملكة في الرصد والتوثيق بالملف الإعلامي بوزارة التعليم.

وأضاف المهجري أن تميز وحدة العلاقات العامة والإعلام بالمكتب بجميع المدارس "بنين_بنات" جاء من منطلق مهني ووطني؛ شعوراً بالمسؤولية نحو هذا الوطن المعطاء الذي يستحق منا الكثير؛ فقد قدم المكتب الكثير لمدارس⁧‫ الحد الجنوبي‬⁩ وحملنا مسؤولية إبرازها.

‏وأضاف أن الحد الجنوبي شهد خلال عامنا الحالي حراكاً إعلامياً غير مسبوق؛ حيث بلغ عدد التغريدات التي وثقها المكتب ومدارسه "بنين_بنات" في الملف الإعلامي بوزارة التعليم 81116 تغريدة. كما بلغ عدد التغريدات الصادرة من حساب المكتب على منصة التواصل الاجتماعي تويتر أكثر من 2400 تغريدة. كما حصدت ثلاث مدارس الصدارة بجدارة في الرصد والتوثيق على مستوى مدارس الوزارة؛ وهي: المركز الثاني على مستوى المملكة مجمع زمزم التعليمي بنين بـ11481 تغريدة، والمركز الرابع مدارس رواد جازان الأهلية بصامطة بـ9042 تغريدة، والمركز التاسع ابتدائية عمر بن عبدالعزيز بصامطة بنين بـ5913 تغريدة.

شهد الحفل حضور مدير شرطة صامطة العقيد سعد بن مقبول القحطاني، ومساعدي مدير مكتب تعليم صامطة، وقادة ومنسقي المدارس، وعدد من الإعلاميين.