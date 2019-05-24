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تكشَّفت لـ"الخليج 365" تفاصيل جديدة حول غرق شخص في محافظة العارضة شرق منطقة جازان، اليوم، بعد أن جرفته السيول.
وبيّنت معلومات حصلت عليها "الخليج 365" أن سائق مركبة كان يرافقه آخَر حاول المجازفة بقاع سيل وادي حازان، إلا أن قوته حالت دون ذلك ما تسبب في جرفها؛ حيث نجا هو فيما غرق مرافقه الطفل.
وأوضحت المعلومات أن الحادثة وقعت ظهر اليوم، وتكثف فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة بمساعدة عشرات الفرق التطوعية جهودها في سبيل العثور على الغريق تساندها فرق غواصة، وذلك بتمشيط الوادي وضفافه والمغطى بالأشجار.
"المدني" ومئات المتطوعين يبحثون عن "مفقود سيول العارضة"
"الخليج 365" تكشف تفاصيل جديدة حول غرق طفل بالعارضةقاسم الخبراني الخليج 365 2019-05-24
تكشَّفت لـ"الخليج 365" تفاصيل جديدة حول غرق شخص في محافظة العارضة شرق منطقة جازان، اليوم، بعد أن جرفته السيول.
وبيّنت معلومات حصلت عليها "الخليج 365" أن سائق مركبة كان يرافقه آخَر حاول المجازفة بقاع سيل وادي حازان، إلا أن قوته حالت دون ذلك ما تسبب في جرفها؛ حيث نجا هو فيما غرق مرافقه الطفل.
وأوضحت المعلومات أن الحادثة وقعت ظهر اليوم، وتكثف فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة بمساعدة عشرات الفرق التطوعية جهودها في سبيل العثور على الغريق تساندها فرق غواصة، وذلك بتمشيط الوادي وضفافه والمغطى بالأشجار.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
08:13 PM
"المدني" يكثف جهوده للعثور عليه تسانده فرق غواصة
تكشَّفت لـ"الخليج 365" تفاصيل جديدة حول غرق شخص في محافظة العارضة شرق منطقة جازان، اليوم، بعد أن جرفته السيول.
وبيّنت معلومات حصلت عليها "الخليج 365" أن سائق مركبة كان يرافقه آخَر حاول المجازفة بقاع سيل وادي حازان، إلا أن قوته حالت دون ذلك ما تسبب في جرفها؛ حيث نجا هو فيما غرق مرافقه الطفل.
وأوضحت المعلومات أن الحادثة وقعت ظهر اليوم، وتكثف فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة بمساعدة عشرات الفرق التطوعية جهودها في سبيل العثور على الغريق تساندها فرق غواصة، وذلك بتمشيط الوادي وضفافه والمغطى بالأشجار.
، "الخليج 365" تكشف تفاصيل جديدة حول غرق طفل بالعارضة ،
المصدر : الخليج 365
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