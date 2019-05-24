محمد بن مسعود - الدمام - حصل الزميل محمد عمر الغامدي مراسل صحيفة المدينة بمنطقة الباحة، على الدرجة العلمية "الماجستير"، وكان عنوان رسالته "تصوّر مقترح لمنهج الحاسب الآلي للمرحلة المتوسطة في ضوء رؤية 2030". "الخليج 365" تبارك للزميل "الغامدي" وتتمنى له التوفيق. الماجستير لـ"الغامدي" من جامعة الباحة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-24 حصل الزميل محمد عمر الغامدي مراسل صحيفة المدينة بمنطقة الباحة، على الدرجة العلمية "الماجستير"، وكان عنوان رسالته "تصوّر مقترح لمنهج الحاسب الآلي للمرحلة المتوسطة في ضوء رؤية 2030". "الخليج 365" تبارك للزميل "الغامدي" وتتمنى له التوفيق. Advertisements 24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440 08:13 PM حصل الزميل محمد عمر الغامدي مراسل صحيفة المدينة بمنطقة الباحة، على الدرجة العلمية "الماجستير"، وكان عنوان رسالته "تصوّر مقترح لمنهج الحاسب الآلي للمرحلة المتوسطة في ضوء رؤية 2030". "الخليج 365" تبارك للزميل "الغامدي" وتتمنى له التوفيق. ، الماجستير لـ"الغامدي" من جامعة الباحة ،

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