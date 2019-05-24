، بالفيديو .. يمني مقيم بتايلند: استهداف الحوثي لمكة جريمة بحق المسلمين ،

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أكّد مقيم يمني مستقر بمملكة تايلند "هيثم"، أن استهداف الحوثي لمكة المكرمة بصواريخ باليستية يعد جريمة في حق المسلمين في هذا الشهر الكريم، ولا شك هي حركت مشاعر مليار مسلم في العالم، وإن شاء الله ينهزمون، رافعًا شكره لقيادة المملكة وشعبها على دعمها الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض.
وقال "هيثم" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": أعمل في تايلند منذ ٢٥ عاماً وقلبي معلق باليمن، ودعائي بأن تزول الغمة ويحل الأمن والسلام باليمن السعيدة، وعن أحوال المسلمين فيها أشار إلى أن أكثرهم يقطنون في الجنوب وأحوالهم طيبة ولله الحمد، وتوجد جالية عربية وقليلة جدًّا.
وأضاف أن السعودية واليمن أشقاء وتربطنا علاقة قديمة وجيرة حسنة، فالمملكة خيراتها تمتد للعالم فهي راعية الأمن والأمان والسلام، وتنشر الوسطية والاعتدال دون تفرقة ولا تطرف ولا انحياز لفئة.
وفي ختام تصريحه الخاص بـ"الخليج 365" قدّم شكره للقيادة الرشيدة على دعمهم غير المستغرب للشعب اليمني، وعن عاصفة الحزم وإعادة الأمل سوف يشهد التاريخ هذه الجهود التي لا نجد إلا من السعودية؛ فجزاهم الله خيرًا.
بالفيديو .. يمني مقيم بتايلند: استهداف الحوثي لمكة جريمة بحق المسلمينعبدالله العنزي الخليج 365 2019-05-24
أكّد مقيم يمني مستقر بمملكة تايلند "هيثم"، أن استهداف الحوثي لمكة المكرمة بصواريخ باليستية يعد جريمة في حق المسلمين في هذا الشهر الكريم، ولا شك هي حركت مشاعر مليار مسلم في العالم، وإن شاء الله ينهزمون، رافعًا شكره لقيادة المملكة وشعبها على دعمها الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض.
وقال "هيثم" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": أعمل في تايلند منذ ٢٥ عاماً وقلبي معلق باليمن، ودعائي بأن تزول الغمة ويحل الأمن والسلام باليمن السعيدة، وعن أحوال المسلمين فيها أشار إلى أن أكثرهم يقطنون في الجنوب وأحوالهم طيبة ولله الحمد، وتوجد جالية عربية وقليلة جدًّا.
وأضاف أن السعودية واليمن أشقاء وتربطنا علاقة قديمة وجيرة حسنة، فالمملكة خيراتها تمتد للعالم فهي راعية الأمن والأمان والسلام، وتنشر الوسطية والاعتدال دون تفرقة ولا تطرف ولا انحياز لفئة.
وفي ختام تصريحه الخاص بـ"الخليج 365" قدّم شكره للقيادة الرشيدة على دعمهم غير المستغرب للشعب اليمني، وعن عاصفة الحزم وإعادة الأمل سوف يشهد التاريخ هذه الجهود التي لا نجد إلا من السعودية؛ فجزاهم الله خيرًا.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
08:12 PM
قال لـ"الخليج 365": السعودية واليمن تربطهما علاقة قديمة وجيرة حسنة
أكّد مقيم يمني مستقر بمملكة تايلند "هيثم"، أن استهداف الحوثي لمكة المكرمة بصواريخ باليستية يعد جريمة في حق المسلمين في هذا الشهر الكريم، ولا شك هي حركت مشاعر مليار مسلم في العالم، وإن شاء الله ينهزمون، رافعًا شكره لقيادة المملكة وشعبها على دعمها الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض.
وقال "هيثم" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": أعمل في تايلند منذ ٢٥ عاماً وقلبي معلق باليمن، ودعائي بأن تزول الغمة ويحل الأمن والسلام باليمن السعيدة، وعن أحوال المسلمين فيها أشار إلى أن أكثرهم يقطنون في الجنوب وأحوالهم طيبة ولله الحمد، وتوجد جالية عربية وقليلة جدًّا.
وأضاف أن السعودية واليمن أشقاء وتربطنا علاقة قديمة وجيرة حسنة، فالمملكة خيراتها تمتد للعالم فهي راعية الأمن والأمان والسلام، وتنشر الوسطية والاعتدال دون تفرقة ولا تطرف ولا انحياز لفئة.
وفي ختام تصريحه الخاص بـ"الخليج 365" قدّم شكره للقيادة الرشيدة على دعمهم غير المستغرب للشعب اليمني، وعن عاصفة الحزم وإعادة الأمل سوف يشهد التاريخ هذه الجهود التي لا نجد إلا من السعودية؛ فجزاهم الله خيرًا.
، بالفيديو .. يمني مقيم بتايلند: استهداف الحوثي لمكة جريمة بحق المسلمين ،
المصدر : الخليج 365
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