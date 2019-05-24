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محمد بن مسعود - الدمام - توقع الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري أن عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء ٦/٤ من الشهر الميلادي القادم بإذن الله، مبينًا أن رمضان لهذا العام سيكون ٢٩ يومًا.
وبيّن الفلكي ذلك التصريح في مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبيّن المقطع الذي ظهر من خلاله الفلكي الكويتي أنه لم تكمل العدة والصيام سيكون ٢٩ يومًا.
بالفيديو.. الفلكي "العجيري": العيد الثلاثاء.. ورمضان 29 يومًامحمد المواسي الخليج 365 2019-05-24
توقع الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري أن عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء ٦/٤ من الشهر الميلادي القادم بإذن الله، مبينًا أن رمضان لهذا العام سيكون ٢٩ يومًا.
وبيّن الفلكي ذلك التصريح في مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبيّن المقطع الذي ظهر من خلاله الفلكي الكويتي أنه لم تكمل العدة والصيام سيكون ٢٩ يومًا.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
07:43 PM
توقع الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري أن عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء ٦/٤ من الشهر الميلادي القادم بإذن الله، مبينًا أن رمضان لهذا العام سيكون ٢٩ يومًا.
وبيّن الفلكي ذلك التصريح في مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبيّن المقطع الذي ظهر من خلاله الفلكي الكويتي أنه لم تكمل العدة والصيام سيكون ٢٩ يومًا.
، بالفيديو.. الفلكي "العجيري": العيد الثلاثاء.. ورمضان 29 يومًا ،
المصدر : الخليج 365
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