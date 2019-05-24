«الخدمة المدنية» تحدد بداية إجازة عيد الفطر

أعلنت وزارة الخدمة المدينة، اليوم الجمعة، موعد بدء إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، إن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ الخميس المقبل، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال المقبل.
وكانت وزارة الخدمة المدنية ردت على سؤال أحد المواطنين في وقت سابق، عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، موضحة أن يوم 24 رمضان هو آخر يوم دوام قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وأن يوم 25 رمضان هو يوم بداية الإجازة.
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