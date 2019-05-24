صور.. أمير عسير يزور المرابطين بالحد الجنوبي ويتناول معهم الإفطار

زار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، المرابطين بالحد الجنوبي، وتناول معهم طعام الإفطار. ونقل الأمير تركي للجنود والضباط المرابطين، فخر واعتزار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برجال القوات المسلحة في الحد الجنوبي. وشدد أمير عسير في خطابه لرجال الأمن: “أنتم تقفون على هذا الحد الطاهر من حدودنا الغالية؛ فمن يعبره كأخ كريم فلن يجد إلا الكرامة وما يسره.. ومن سولت له نفسه غير ذلك فسيجد أمامه أشاوس وسداً حصيناً له بالمرصاد”.

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