تعرف على الدوام المرن التي اقرته السعودية للموظفين .. التفاصيل

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يتيح النظام الجديد لوزير كل وزارة إجراء تغيير في أوقات ساعات العمل بما لا يزيد عن الساعتين وتطبيق نظام الدوام المرن بما يتناسب ومتطلبات عمل جهة العمل، ويتيح للوزير، أيضاً، تحديد أوقات الورديات والمناوبات تماشياً مع مقتضيات العمل، بحيث يتم تحديد ساعات العمل بسبع ساعات للفترة النهارية، وست ساعات للفترة المسائية، ولا يتم صرف مكافئة عمل خارج الدوام إذا وقعت فترة عمل الموظف الرسمية أثناء العطل الأسبوعية، في حين سيتم تطبيق الأحكام المتعلقة بمكافئة العمل الإضافي خلال الأيام العادية والعطل الأسبوعية والأعياد.

الدوام المرن:

بدأت وزارة الخدمة المدنية رمضان 1440 / 2019 في تطبيق اللوائح الجديدة للموارد البشرية التي تتضمن نظام العمل المرن أو نظام الدوام المرن.

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ويتم احتساب أجر العامل في نظام العمل المرن بحسب أجر الساعة، وتصرف أجور العامل مرة كل أسبوع بحد أقصى، ويكون للعامل بعقد العمل المرن حق قبول العمل في الأعياد والعطل الرسمية والراحة الأسبوعية بزيادة 50 بالمئة من أجر الساعة.

ولا يتعين على صاحب العمل تعويض العامل بعقد العمل المرن، عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة له بأجر، ولا يتعين على صاحب العمل تعويض الموظف بعقد العمل المرن بمكافأة نهاية الخدمة.

ويجب أن يكون عقد العمل مكتوباً ويكون محدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالساعة بشرط ألا تقل مدة العقد عن أسبوع، وتحدد فيه الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل، ويجوز تعديل أوقات العمل بعد الاتفاق بين الطرفين، وستخضع عقود العمل المرن لنظام التأمينات الاجتماعية، ولن يخضع العامل بعقد العمل المرن لفترة تجربة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة -التي تم إلغاؤها مؤخراً- قد طرحت في مايو/أيار 2017 مسودة “تنظيم العمل المرن” التي تعطي العامل السعودي وصاحب العمل مرونة في التعاقد، بحيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة “أقل وحدة للأجور”.

والتنظيم المقترح للعمل المرن لا يُلزم صاحب العمل بتعويض الإجازات المدفوعة الأجر، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتوفير التأمين الصحي، وتعويض مكافأة نهاية الخدمة، ولا ينطبق عليه نظام خارج الدوام.

