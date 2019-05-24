القيادة تهنئ رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الإفريقي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى الرئيس إدجار شاجوا لونجو رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الإفريقي.

وأعرب خادم الحرمين -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، وباطراد التقدم والازدهار لحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق.

كما بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الرئيس إدجار شاجوا لونجو، أعرب فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، وبالمزيد من التقدم والازدهار لحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق.