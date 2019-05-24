«خميس مشيط» تكشف حقيقة تقديم مطعم الكلاب طعامًا للزبائن

نفت بلدية خميس مشيط بمنطقة عسير، صحة الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ضبط عمالة بمطعم وبحوزتها كلاب.

وقالت البلدية -في بيانها الذي نشرته عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن القبض على عمالة في مطعم وبحوزتهم كلاب تذبح وتُقدم للزبائن؛ فإن البلدية توضح أن تلك الصور ليست بخميس مشيط، ولم يتم ضبط تلك الكلاب من قبل مراقبي البلدية؛ علمًا بأن الصورة التي يظهر فيها موظفو البلدية خاصة بضبط مخالفة للاشتراطات الصحية قبل خمس سنوات.

وأكدت أنها تعلن جميع المخالفات المضبوطة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر.

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من جهة أخرى، وضمن حملة «غذاؤكم أمانة» الصحية، قامت بلدية خميس مشيط الأسبوع الحالي، بإجراء جولات تفتيشية شملت 313 محلًّا صحيًّا؛ حيث تمت مخالفة 71 محلًّا وإنذار 59 محلًّا وإغلاق 20 محلًّا.

وتمت مصادرة وإتلاف 2560 كيلوجرامًا من اللحوم والمواد الغذائية، وأكثر من 30 لتر زيوت معاد استخدامها.

كما تواصل وكالة الخدمات ببلدية خميس مشيط -ممثلة في إدارات الكوارث والطوارئ والنظافة والحدائق- أعمالها لمعالجة ونزح تجمعات مياه الأمطار، وفتح الطرق، وإزالة الأتربة والعوالق التي تتسبب في إغلاق فتحات تصريف المياه بأرجاء المحافظة.