«هاتفيًّا».. الملك يهنئ رئيس وزراء الهند لفوز حزبه بولاية ثانية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، هنَّأه فيه بفوز حزب الشعب (بزعامته) بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ خادم الحرمين أعرب عن تمنياته الصادقة لرئيس الوزراء الهندي بالتوفيق، وللشعب الصديق المزيد من الازدهار.

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من جهته، عبّر رئيس الوزراء الهندي عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأظهرت بياناتٌ رسميةٌ صادرة عن مفوضية الانتخابات، أنَّ حزب رئيس الوزراء «بهاراتيا جاناتا» حصل على 296 مقعدًا من أصل 542 مقعدًا، جرى التنافس على شغلها، مقارنةً مع 282 مقعدًا حصل عليها فى انتخابات عام 2014.

وقالت وكالة «رويترز»، إنّ «مودي» سيُجري اليوم الجمعة، محادثات لتشكيل حكومة جديدة تعكف على معالجة الاقتصاد المتعثر والتعامل مع تحديات أخرى تواجه فترة ولايته الثانية.

