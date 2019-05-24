«صحافيون» و«شراكة» ينظمان حفل إفطار صائم لدعم ذوي الهمم

يسلط الضوء على مبادرات دعم جميع فئات المجتمع..
نظم ملتقى «صحافيون»، مساء أمس الخميس، حفل الإفطار السنوي بمناسبة شهر رمضان، بالشراكة مع جمعية «شراكة» المختصة بذوي الهمم، بفندق أوليان بالرياض. ويأتي حفل الإفطار ضمن المبادرة المشتركة لبناء الشراكة الفاعلة بين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وبين المجتمع
حضر حفل الإفطار عدد من أعضاء ملتقى «صحافيون» ومنسوبي جمعية «شراكة» وأعضائها من الفئة الغالية على المجتمع، كما شارك في هذه المناسبة عدد من الإعلاميين والصحفيين الذين أشادوا بهذا اللقاء.
من جانبه، قال رئيس ملتقى «صحافيون» معيض الرفدي: «إننا حريصون في الملتقى على دعم المبادرات الخيرية التي تصب في صالح المجتمع، وتسليط الضوء على المبادرات الخيرية التي تساهم في دعم جميع فئاته».
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