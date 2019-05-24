بالصور.. 11 خدمة تقدمها وكالة شؤون المسجد النبوي لذوي القدرات الخاصة

ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتوفير سبل الراحة لخدمة فئة ذوي القدرات الخاصة, حرصت إدارة الخدمات الاجتماعية - ممثلةً في وحدة شؤون ذوي القدرات الخاصة - على تقديم أرقى وأفضل مستويات الخدمة لهذه الفئة الغالية؛ ليؤدوا صلاتهم وعباداتهم بكل راحة واطمئنان.

وقال مدير وحدة شؤون القدرات الخاصة سمير بن عبدالستار ألفت، في بيان صادر، عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، اطلعت عليه «عاجل»، إنّه تمَّت تهيئة 22 موقعًا للصلاة في جميع الجهات والأقسام بالمسجد النبوي وساحاته، وتوفير مواقف سيارات خاصة بهم، كما تُوفِّر الإدارة مصاحف وكتيبات للمكفوفين بلغة (برايل)، وتتم أيضًا ترجمة الدروس وخطب الجمعة والعيدين بلغة الإشارة، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ توفير أكثر من 7000 كرسي لكبار السن وأكثر من 6000 عربة متحركة لكبار السن وأصحاب الهمم وتسهيل وصولهم لدخول الروضة الشريفة ومنطقة الزيارة.

وأضاف أنَّ من الخدمات المقدمة أيضًا من الإدارة تخصيص 12 عربة (قولف) لنقلهم في الساحات وتجهيز 226 دورة مياه خاصة بهم كما تم تخصيص تسعة مسارات وممرات لهم وتوفير خرائط برموز إرشادية بأنواع الخدمات المقدمة.

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في شأن آخر، سلّمت وحدة خدمات المعتكفين أكثر من 3500 خزانة خاصة للمعتكفين بالعشرة الأواخر في المسجد الحرام، وذلك حرصًا على خدمة قاصدي المسجد وارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وأوضح مدير وحدة الاعتكاف عصام الصغير أنَّ الخزائن التي سلَّمتها الوحدة للمعتكفين صُمِّمت بما يتناسب مع احتياجاتهم من حيث الأمان وأنظمة الأقفال الإلكترونية وتزويدها بمراوح التهوية، إضافة إلى مقاومتها لدرجات الحرارة والرطوبة، كما تم وضع بداخلها كتيبات إرشادية بعدة لغات.