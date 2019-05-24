تايلاند تثمّن جهود خادم الحرمين وولي العهد في خدمة الإسلام والمسلمين

أثنى المدير العام لمكتب شيخ الإسلام بمملكة تايلاند يونان بون مالورت، اليوم الجمعة، على جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم أجمع.

جاء ذلك، خلال تسليم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في بانكوك، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة للشعب التايلاندي؛ حيث عقد جمع «مالورت»، بالدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي من السفارة، والوفد الإعلامي من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكتبه بالعاصمة بانكوك.

وثمَّن مالورت على الجهود الكبيرة، التي تقدمها المملكة العربية السعودية؛ بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، في خدمة الإسلام والمسلمين ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم، وعلى الدعم الذي قدمته المملكة لمسلمي تايلاند.

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ونوه بالبرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في سفارة المملكة في بانكوك، من برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، وكذلك إيفاد أئمة للإمامة في رمضان، وتوزيع المصحف الشريف في المساجد والجمعيات والمدارس الدينية، مشيدًا بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن؛ لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

من جانبه، أكّد الدكتور الحمودي أنّ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، دأبت منذ تأسيسها على خدمة الإسلام والمسلمين، موضحًا أنَّ الوزارة بتوجيهات من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تسعى من خلال برامجها المختلفة إلى تحقيق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة في خدمة المسلمين، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، ومد يد العون والمساعدة لجميع المسلمين في العالم؛ تحقيقًا للأخوة الإسلامية التي جاء بها الإسلام.

وأشاد بالتعاون القائم بين الوزارة ومكتب شيخ الإسلام؛ لخدمة المسلمين في تايلاند وتقديم العون لهم والتوعية والإرشاد، وفق المنهج الذي جاء به النبي محمد }صلى الله عليه وسلم{ بالحكمة والموعظة الحسنة، سائلًا الله }عز وجل{ للجميع التوفيق والسداد والإعانة على الخير.

من ناحية أخرى، تجول الوفد في الجامع المركزي الوطني المجاور لمكتب شيخ الإسلام بقلب العاصمة بانكوك، الذي يعد معلمًا إسلاميًّا بارزًا يقصده آلاف المصلين، وتقام في رحابه العديد من المحاضرات والمؤتمرات الإسلامية.