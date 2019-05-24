بالصور.. فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقود وادي جيزان

تواصل فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة في منطقة جازان، جهودها للعثور على مفقود وادي جيزان.

وأوضح الدفاع المدني –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن مدني العارضة يواصل جهوده في البحث عن المفقود، بواسطة فرق الإنقاذ والغوص وبمساندة المتطوعين.

وكان جهاز الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجه تنبيهًا متقدمًا إلى أهالي جازان، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتدني مستوى الرؤية، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

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وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الجوية تشمل «أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وفيفا وهروب»، مضيفةً أن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، خلال الساعات الماضية، شملت محافظتي بني مالك والعيدابي، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للقطاع الجبلي بالمنطقة، فيما حذرت مديرية الدفاع المدني من تقلبات جوية تشهدها عدد من محافظات ومراكز المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة المقدم محمد بن حسن آل صمغان، إن مركز القيادة بالمديرية تلقى تنبيهًا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس، يفيد بهطول أمطار على المنطقة، متوسطة إلى غزيرة، مهيبًا بالجميع أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان السيول، واتباع الإرشادات لتحقيق الأمن والسلامة للجميع.