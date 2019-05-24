قنصلية السعودية في مومباي تحذّر من تحويل أموال إلى مجهولين

قدَّمت القنصلية السعودية في مدينة مومباي الهندية، اليوم الجمعة، إرشادات مهمة للمواطنين القادمين للعلاج لجمهورية الهند والمرافقين لهم.

وقالت القنصلية- في بيانٍ- اطلعت عليه «عاجل»، إنّه يجب الحصول على تأشيرة علاج؛ حيث إنّها التأشيرة القانونية التي تسمح لحاملها بالعلاج في الهند، ويجب على مرافق المريض الحصول على تأشيرة مرافق، ناصحةً بإرسال تقارير طبية حديثة للمريض باللغة الإنجليزية للمستشفى المراد مراجعته، والتأكُّد من الحصول على خطاب موقع ومختوم من المستشفى يوضّح الموافقة على استقبال المريض، وتحديد مبدئي للخطة العلاجية والمدة المتوقعة والتكاليف التقديرية، والحذر من الأشخاص الذين يقومون بالترويج لمستشفيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.

ونبَّهت القنصلية كذلك، إلى عدم تحويل مبالغ مالية لأشخاص مجهولين، ونصحت بزيارة موقعها الإلكتروني http://embassies.mofa.gov.sa/sites/india/AR/Mumbai/Pages/default.aspx، للاطلاع على الإرشادات والنصائح للقادمين لجمهورية الهند.