بالصور.. 4 مصابين في حريق منزل بحائل

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع بمنزل بمدينة حائل، ما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين.

وقالت في تغريدة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «أخمد مدني حائل، حريقًا اندلع بمنزل من دورين، وتم إخلاء خمسة أشخاص، نقل أربعة منهم للمستشفى؛ لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة».

ونشرت «الدفاع المدني» صورتين للحادثة، فيما لم تذكر مزيدًا من التفاصيل، ولم توضح سبب اندلاع الحريق.

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وكانت المديرية، قد أعلنت في وقتٍ سابق، أنّ نسبة حوادث حرائق المنازل في المملكة تمثّل 43% من حوادث الحريق، وأنَّ أغلب هذه الحوادث تحدث بعد منتصف الليل (أثناء النوم)، مؤكدةً أنَّ معظم ضحايا حوادث المنازل من الأطفال؛ حيث يشكلون ما نسبته 81% من الوفيات والإصابات، وأن 90% من الحالات تكون بسبب الاختناق.

وشددت على أهمية وجود كاشف الدخان بالمنازل؛ لتنبيه السكان للإسراع بالإخلاء قبل اشتداد الحريق واستفحال خطره، إضافةً إلى أهمية حصولهم على دورات تدريبية عامة ومتخصصة على عمليات الإخلاء من المنزل في أسرع وقت، وهو ما يسهم في الحد من مخاطر الحرائق والتقليل من الخسائر البشرية والمادية.

ويمكن تلافي الخسائر البشرية والمادية وتداعياتها- حسب «الدفاع المدني»- من خلال ارتفاع مستوى الوعي والسلوك الوقائي، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية، بما في ذلك تركيب أجهزة الإنذار وكواشف الدخان، التي أثبتت فاعليتها في تحسُّس وكشف الحرائق في بدايتها، بما يُمكِّن السكان من التعامل معها قبل استفحالها وتزايد احتمالات خطرها.

