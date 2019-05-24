بالصور.. 3500 خزانة اعتكاف لقاصدي الحرم في العشرة الأواخر

رئاسة الحرمين تستهدف الارتقاء بالخدمات
سلَّمت وحدة خدمات المعتكفين، أكثر من 3500 خزانة خاصة للمعتكفين بالعشرة الأواخر في المسجد الحرام، وذلك حرصًا على خدمة قاصدي المسجد الحرام وارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
وقال مدير وحدة الاعتكاف عصام الصغير، في بيانٍ أصدرته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، إنَّ الخزائن التي سلّمتها الوحدة للمعتكفين صُمِّمت بما يتناسب مع احتياجاتهم من حيث الأمان وأنظمة الأقفال الإلكترونية وتزويدها بمراوح التهوية، إضافة إلى مقاومتها لدرجات الحرارة والرطوبة، كما تم وضع بداخلها كتيبات إرشادية بعدة لغات.
في شأن آخر، واصلت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد، برنامج «إرشاد» الهاتف المجاني الذي يجيب عن أسئلة قاصدي المسجد الحرام من زائرين ومعتمرين، وذلك إيصالًا للرسالة العلمية والتوجيهية للحرم المكي الشريف.
وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام ماجد بن صالح السعيدي أنَّ البرنامج يستقبل أسئلة قاصدي بيت الله الحرام على مدار الساعة، ويقوم على البرنامج عدد من أصحاب الفضيلة والعلماء والقضاة وأساتذة الجامعات ومدرسي معهد الحرم المكي للإجابة عن كل ما يهم رواد المسجد الحرام في أمور دينهم وعباداتهم.
وأضاف أنَّ عدد المستفيدين من برنامج الهاتف المجاني لإجابة السائلين أكثر من ١٠٠٠ مستفيد في اليوم الواحد, من مرتادي ضيوف بيت الله الحرام خلال شهر رمضان.
في وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في إدارة الحشود التابعة للإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود بالوكالة، اليوم الجمعة، أعداد المصلين في المسجد النبوي خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك.
وقال مدير إدارة الحشود المهندس عبدالعزيز بن أسامة النعمان بالوكالة، إنَّ الإحصائيات تشير إلى أنَّ مجموع المصلين في المسجد النبوي ومرافقه قد بلغ أكثر من خمسة ملايين زائر في الخمسة عشر يومًا الأولى.
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