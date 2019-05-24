استعادة صكين غير نظاميين بربع مليار ريال

صكان غير نظاميين
ذكر المصدر أن الصكين غير نظاميين وذلك لكون أوصاف المواقع في أساسيات الصكين تختلف عن الطبيعة، حيث ذكر في أحد الصكين أن الأرض محياة إحياء كاملا وبها أشجار وبئر ونخيل، بينما هي في الطبيعة عبارة عن جبال مرتفعة سبق أن صدر عليها صك من محكمة محافظة المزاحمية برقم 17 وتاريخ 24/ 5/ 1416 ليبقى الموقع الذي يقع غرب صناعية محافظة المزاحمية شمال طريق مكة المكرمة الرياض ملكا للدولة والثروة المعدنية، حيث كان ذلك قبل 20 عاما تقريبا محجرا لتقطيع الحجر.
1180 قطعة
كشف لـ«دوت الخليج» عضو في أحد المجالس البلدية التابعة إداريا لمنطقة الرياض وعلى دراية بتفاصيل الصكوك المستعادة، أن الصكين غير النظاميين تعود ملكية أحدهما لرجل أعمال شهير بالرياض ورئيس ناد، ويقع الصك غرب الصناعية بمحافظة المزاحمية والثاني، يقع جنوب المستشفى العام بالمحافظة شمال طريق مكة الرياض وتعود ملكيته لعضو مجلس بلدي سابق بالمحافظة وبشراكة مع عقاريين كبار بمبلغ 80 مليون ريال. وأشار المصدر إلى أنه تم تخطيط الصكين بمخططين سكنيين، وبلغ عدد القطع السكنية 1180 قطعة وبمبلغ سوقي يتجاوز ربع مليار ريال.
الصكان المخالفان
المساحة تتجاوز 1589620 مترا مربعا
يقعان غرب مشروع القدية
جرى تخطيطهما بمخططين سكنيين
عدد القطع السكنية فيهما 1180 قطعة
المبلغ السوقي يتجاوز ربع مليار ريال
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