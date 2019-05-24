غرامات بلدية لإعلانات الطرق غير المرخصة

تتجه بلدية محافظة القطيف لفرض غرامات بلدية على أصحاب الإعلانات العشوائية غير المرخصة نظاميا بطرق المحافظة، حيث بدأت بحملة ميدانية لإزالة المخالفات والتواصل مع أصحاب الإعلانات المخالفة.

وقال مصدر ببلدية القطيف لـ«دوت الخليج» إن «غرامات سيتم فرضها على المنشآت المخالفة التي تنشر إعلانها دون تصريح خاصة أن البلدية وفرت البدائل النظامية التي تنظم عملية اللوحات في شكل نظامي لا يعيق الرؤية في الطرق، ولا يترك تلوثا بصريا، بل يعطي منظرا جماليا للمواقع التي نشرت فيها».

وكانت البلدية قد بدأت بتنفيذ حملة ميدانية استهدفت خلالها اللوحات العشوائية التي يضعها مخالفون في ثلاث مناطق في محافظة القطيف، مؤكدة أن الحملة ستمتد لعموم المناطق بالمحافظة.

وأزالت البلدية 28 لوحة عشوائية في جزيرة تاروت وبلدتي الجارودية والخويلدية، سببت تشوها بصريا وأعاقت الرؤية في الطرق، وتسببت في ربكة حركة السير.