40 ألف زائر في ليالي رمضان بالعوامية

اختتمت مساء أمس فعاليات «ليالي رمضان» التي نظمتها بلدية محافظة القطيف في وسط العوامية، وسط حضور جماهيري زاد على 40 ألف زائر طوال أيام الفعاليات التي استمرت خمس ليالٍ.

وشهدت الفعاليات العديد من البرامج التي تضمنت أنشطة ترفيهية وثقافية وتراثية ومسابقات وعروضا فلكلورية. وشكر رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني المتطوعين، وأثنى على عطائهم وجهودهم التي أسهمت في نجاح الفعاليات، والتي جاءت بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد فهد، ومتابعة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، حيث كانت الداعم الحقيقي في نجاح هذه الفعاليات، مؤكدا أن واجب البلدية هو السعي الدؤوب إلى تقديم الخدمات اللازمة للمجتمع والمشاركة مع الجميع نحو تحقيق احتياجاتها.

وأشار مدير الفعاليات والمناسبات بالبلدية عبدالله آل ضيف إلى أن النجاح الكبير الذي تحقق في فعاليات «ليالي رمضان» يتطلب بذل المزيد من الجهود للتميز في الفعاليات أو المهرجانات القادمة، حيث ستعمل إدارة الفعاليات في وضع الدراسات والتخطيط لتنفيذ مهرجان أكثر تميزا. ووعد آل ضيف الجمهور بالمزيد من المفاجآت خلال الفترات القادمة.