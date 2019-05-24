22 ألف معتمر بحالة عمار ومبادرة فطورك علينا بجمرك الرقعي

تواصل المنافذ المختلفة تقديم الدعم البشري والفني لخدمة ضيوف الرحمن، حيث استقبل منفذ حالة عمار خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك نحو 22 ألف معتمر ومعتمرة، 7 آلاف منهم وأكثر من الجنسية العراقية، حيث تم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم وفق الآلية المتبعة والعمل المنوط من الإدارة، فيما أطلقت إدارة جمرك الرقعي أول من أمس مبادرة «فطورك علينا»، لتوزيع وجبات الإفطار على المعتمرين والمسافرين وسائقي الشاحنات في المنفذ.

أمن وأمان

أثنى عدد من المعتمرين العراقيين الذين قدموا عبر مدينة الحجاج بحالة عمار لتأدية مناسك العمرة في شهر رمضان الكريم، على الدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد لراحة وطمأنينة وأمن وأمان ضيوف الرحمن.

وقالوا في تصريحات أمس عقب إنهاء إجراءات استقبالهم وتوديعهم عبر مدينة الحجاج بحالة عمار، إن ما شاهدناه من خدمات ولمسناه من تعامل يؤكد أن حكومة المملكة العربية السعودية حريصة على راحة ضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة.

من جهته، قال مدير المناوبات بجوازات منفذ حالة عمار النقيب سيف بن لاحق عسيري، إن الإدارة قد استقبلت خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك ما يزيد على 22 ألف معتمر ومعتمرة، 7 آلاف منهم وأكثر من الجنسية العراقية، حيث تم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم وفق الآلية المتبعة والعمل المنوط من الإدارة.

خدمة ضيوف الرحمن

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أكد مدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد القحطاني، أن الجوازات قد وفرت كافة الدعم البشري والفني لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار والمغادرين عبرها. وقال إن جوازات تقدم خدماتها وسط منظومة من الأعمال والتسهيلات التي تقدمها جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، بمتابعة وإشراف أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وتوجيهه ببذل الجهود كافة لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه امتدادا لما تحقق من نجاحات سابقة، منوها بمتابعة المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى لأعمال جوازات المنطقة وجهودها في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، لتسهيل خروج وعودة ضيوف الرحمن إلى أوطانهم سالمين غانمين.

100 وجبة للصائمين

أطلقت إدارة جمرك الرقعي أول من أمس مبادرة «فطورك علينا» بمشاركة جمعية البر الخيرية بحفر الباطن، والفريق الكشفي لثانوية محمد الفاتح، لتوزيع وجبات الإفطار على المعتمرين والمسافرين وسائقي الشاحنات في المنفذ.

وأوضح المدير العام لجمرك الرقعي علي الحمامة، أنه تم توزيع 100 وجبة للصائمين الذين يتزامن موعد سفرهم مع وقت الإفطار بمشاركة الكشافة ومنسوبي المنفذ، مقدما الشكر لجمعية البر الخيرية على جهودها المبذولة لتفعيل البرنامج ولجميع المتطوعين والمشاركين في هذه المبادرة.