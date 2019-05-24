السعودية اليوم / غرفة الأحساء تستضيف في لقاءها الأسبوعي جمعية التنمية الأسرية



الأحساء 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

استضافت غرفة الأحساء في لقاءها الأسبوعي أمس الأول, جمعية التنمية الأسرية بالأحساء في لقاء بعنوان "أثر جمعية التنمية الأسرية بالأحساء في تنمية المجتمع المحلي والخارجي" خلال برامجها ومشاريعها وشراكاتها المجتمعية لعام 2018م، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري, ورئيس غرفة الأحساء عبداللطيف بن محمد العرفج, وعدد من رجال أعمال المحافظة.

وبدأ اللقاء بتلاوة آيات من بالقرآن الكريم, ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية اللواء متقاعد عبدالله بن صالح السهيل تحدث فيها عن نشأة الجمعية ، وأهدافها ورسالتها ورؤيتها في المجتمع, كما قدم من خلالها رسائل شكر وتقدير لولاة الأمر - حفظهم الله -، على ما يقدمونه من رعاية واهتمام للجمعيات الأسرية في المملكة.

بعد ذلك قدم مدير عام الجمعية الدكتور خالد بن سعود الحليبي تعريفاً شاملاً لجهود جمعية التنمية الأسرية بالأحساء في تنمية المجتمع المحلي والخارجي الذي امتد عطائه لـ 14 عاماً ولله الحمد والمنة.

إثر ذلك تحدث وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري عن أهمية مشروع الإصلاح الأسري ، وأثره في المجتمع.

وفي ختام الحفل قدم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالأحساء "أسرية" شكره الجزيل لأسرة غرفة الأحساء ممثلة في رئيسها عبداللطيف بن محمد العرفج, كما شكر جميع رجال الأعمال الذين أسهموا بدعم سخي في الحملة التي أطلقتها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك بعنوان "والصلح خير"، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك لهم في أموالهم وأولادهم وذرياتهم، وأن يخلف عليهم بخير.

وحث جميع أفراد المجتمع للإسهام في هذه الحملة المباركة التي تدعو لأفضل الأعمال عند الله تعالى وهي الصلح بين الناس.

// انتهى //

19:51ت م

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