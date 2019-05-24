السعودية اليوم / مقتل إمام وأحد المصلين بانفجار استهدف مسجدا بالعاصمة الأفغانية



كابل 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

وقع انفجار في مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة أسفر عن مقتل اثنين بينهم إمام المسجد وإصابة 20 على الأقل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي في بيان إنه وقع انفجار في مسجد التقوى بالضاحية الشرقية من كابول قتل على إثره إمام المسجد إضافة إلى أحد المصلين.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابل فردوس فارامرز الحصيلة مشيراً إلى أن المتفجرات كانت مخفية في المسجد ولم يكن اعتداء انتحاريا.

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19:42ت م

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