السعودية اليوم / مدير تعليم القريات يعتمد حركة القيادة المدرسية للبنات للعام الدراسي 1440 / 1441هـ



القريات 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي حركة القيادة المدرسية "بنات" للعام الدراسي 1440 / 1441 هـ بمدارس تعليم القريات.

وأكد في ذات الوقت الدور الكبير والرئيس لقائدات المدارس في تطوير العملية التعليمية ورفع المستوى التحصيلي ونواتج التعلم لدى الطالبات, متمنياً للمكلفات التوفيق والسداد.

// انتهى //

19:26ت م

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