السعودية اليوم / إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع القوات الإسرائيلية المسيرات السلمية شرق قطاع غزة



غزة 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق اليوم بينهم مسعفة بقنبلة غاز خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبيه وشهود عيان في غزة، إن قناصة الاحتلال المتمركزين خلف الكثبان والسواتر الرملية وداخل آلياتهم العسكرية، أطلقوا وابلاً من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرات السلمية، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

كما أصيبت مسعفة بقنبلة غاز بشكل مباشر في القدم، خلال إسعافها المصابين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

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19:12ت م

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