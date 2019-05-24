اقتصادي / الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع 0.34%



إسلام آباد 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.34% أي ما يعادل 122 نقطة، وأقفل عند مستوى 35703 نقطة.

وبلغ حجم تداولات اليوم 110418650 سهماً نفذت في 290 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 138 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 137 شركة، واستقرت قيمة أسهم 15 شركات.

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19:09ت م

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