السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وتصيب العشرات بالاختناق



قلقيلية 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، مما أدى لإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي فور انطلاق المسيرة، بينما اعتلى عدد من الجنود أسطح منازل الفلسطينيين وأطلقوا الرصاص صوب المشاركين في المسيرة بقنابل الغاز السام المسيل للدموع ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.

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19:09ت م

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