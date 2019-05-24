السعودية اليوم / ارتفاع ضحايا تفجير مسجد بمدينة كويتا الباكستانية إلى 3 قتلى و25 جريحاً



إسلام آباد 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع اليوم في مسجد بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان إلى 3 قتلى بينهم إمام المسجد واثنين من المصلين، بالإضافة إلى 25 مصاباً بينهم حالات حرجة.

وأوضحت مصادر طبية باكستانية أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة كويتا لتوفير العناية الطبية اللازمة للمصابين.

من جانبها أوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون داخل مسجد "رحمانية" الواقع في حي البتشون بمدينة كويتا، مشيرة إلى أن الانفجار وقع أثناء أداء صلاة الجمعة بالمسجد.

وقال قائد شرطة كويتا عبدالرزاق شيما إن فرقة إزالة المتفجرات قامت بجمع الأدلة لمعرفة حجم ونوع العبوة الناسفة التي استخدمت في تنفيذ الانفجار بالمسجد.

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19:08ت م

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