السعودية اليوم / بلدية محافظة تيماء تكثف جولاتها الرقابية على المطاعم والمحلات التجارية



تبوك 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

كثفت بلدية محافظة تيماء جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات في المحافظة و المراكز التابعة لها, وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة تيماء فواز فضي العنزي أنه بتوجيهات ومتابعة من قبل رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي جرى توجيه إدارة الخدمات بتكثيف جولات المراقبين لعمل الرقابة الصحية بناء علي حمله الرقابة البلدية التي أطلقتها الوزارة مطلع شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن المراقبين قاموا بجولات مكثفة خلال بداية الحملة في المحافظة و المراكز التابعة على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات , وتم ورصد 33 مخالفة صحية وإتلاف 1138 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد العنزي على المواطنين والمقيمين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري كما نبّه على ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية وذلك لحماية المستهلك و حمايتهم وأشار إلى أنه في حال المخالفة سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

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19:02ت م

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